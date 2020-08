Belajar Gratis Berkendara Motor Offroad dengan Instruktur dari Jepang Kenichi Kuroyama

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Segmen motor offroad di Indonesia terus mengalami pertumbuhan.

Penggunaan motor offroad saat ini bukan lagi karena fungsionalnya, tapi juga mendukung hobi dan lifestyle.

Saat ini, tingginya antusiasme masyarakat yang ingin merasakan motor offroad, membuat banyak konsumen yang ingin mencobanya, sehingga dibutuhkan edukasi yang benar dan cara tepat mengendarai motor offroad.

Edukasi Riding Yamaha WR 155R Bersama Kenichi Kuroyama (yamaha)

Hal itu pun menjadi perhatian Yamaha, yang akhir tahun lalu telah meluncurkan WR 155R dengan berbagai keunggulannya, membuat konsumen semakin yakin memilih dan menjadikannya sebagai “The Real Adventure Partner”.

Oleh karena itu, Yamaha ingin memberikan video edukasi cara berkendara motor offroad menggunakan WR 155R.



Melalui video berseri “Kuroyama Dirt Bike Lessons” bersama Kenichi Kuroyama, akan memberikan teknik berkendara WR 155R sesuai panduan safety riding Yamaha.

”Video ini kami buat khusus untuk para pencinta motor offroad, agar dapat lebih memahami cara berkendara WR 155R dengan baik. Dan kami menyarankan agar konsumen dapat menyaksikan video ini secara lengkap, dan menerapkankannya dalam berkendara, baik untuk penggunaan harian, maupun menyalurkan hobby adventure,” papar Yordan Satriadi, Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Video yang dibuat di Indonesia itu berisikan tips dan keterampilan mengendarai WR 155R* dan akan ditayangkan secara berkelanjutan di channel Youtube Yamaha Motorcycle Life Archives.

Edukasi riding WR 155R yang dibuat oleh Yamaha Motor Co., Ltd itu, ditujukan bagi para konsumen, agar mengetahui teknik berkendara off road yang benar.

”Untuk semua penggemar motor offroad di Indonesia, perkenalkan saya rider pro trial, Kenichi Kuroyama. Yamaha memberikan saya kesempatan menjadi instruktur Kuroyama Dirt Bike Lessons. Jika Anda adalah pemula, Anda akan memahami skill dasar mengendarai motor off road dan buat yang sudah sering mempraktekkannya, tentu saja Anda dapat meningkatkan skill berkendara. WR 155R yang kami gunakan dalam video, ini adalah motor yang bagus. Saya percaya motor ini dapat menjadi partner terbaik untuk adventure yang membuat kehidupan offroad kalian lebih menyenangkan. Tonton Kuroyama Dirt Bike Lessons, naik motor WR 155R dan rasakan sensasi berkendara OFF-ROAD sepenuhnya !” ungkap Kenichi Kuroyama.