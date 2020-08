Cerita Anggota Paskibraka Banjarmasin, Lulus Seleksi Berkat Dukungan Ibunya

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Alfeus Kia Maycho Nugroho satu-satunya siswa yang terpilih di sekolahnya, dari SMA Frater Don Bosco Banjarmasin, untuk menjadi anggota Paskibraka Kota Banjarmasin tahun 2020.

Siswa yang akrab disapa Kia ini tidak menyangka bisa lulus seleksi menjadi anggota Paskibraka. Meski beigtu, tentu saja dirinya merasa senang karena bisa membuat orangtuanya bangga.

"Senang, soalnya apa yang saya perjuangkan berhasil dan saya juga bisa membahagiakan orangtua," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id, , Sabtu (22/8/2020).

Lebih lanjut, langkah yang ia persiapkan menjelang tahap seleksi Paskibraka di antaranya menjaga fisik berlatih psikotes.

"Kalau persiapan sebelum seleksi, saya mempersiapkan fisik, push up, sit up, pull up, lari. Kalau yang materi, saya hanya mempelajari psikotes dari buku," imbuhnyanya.

• Tak Semua Kirim Hasil Tugas, Guru MIN 2 Banjarmasin ini Kadang Mengantarkan Tugas ke Rumah Siswa

• Siswa kelas V SDN Kebun Bunga 1 Banjarmasin ini Didampingi Ayah Belajar, Merekam serta Kirim Tugas

• Sudah Seminggu Susah di Cari, Gas Melon di Banjarmasin Kalsel Tembus Rp 40 Ribu

• Pilkada Banjarmasin 2020 - Petahana Optimis Didukung PDIP, Begini Kata DPD PDIP Kalsel

Keberhasilannya menjadi anggota Paskibraka tidak lepas dari dukungan ibunya yang selalu memberi semangat ketika mengikuti seleksi.

"Yang membuat saya tambah semangat itu mama saya selalu mendampingi saya waktu seleksi, mama saya selalu duduk sendiri ngeliat saya seleksi, pokoknya yang membuat saya semangat dalam pelatihan sampai saya dipilih menjadi pembentang itu semua karena mama saya, semua karena dukungan mama," ungkapnya.

Sementara itu, ia juga bercita-cita menjadi anggota Polri, dengan menjadi anggota Paskibraka ini ia berharap bisa menjadi bekalnya nanti.

Tak lupa Kia juga memberikan tips kepada adik-adik di sekolahnya agar bisa terpilih menjadi anggota Paskibraka tahun depan, yakni dengan menjaga kesehatan tubuh, sering olahraga, dan rajin berlatih soal-soal psikotes.

"Menurut saya buat adek-adek yang nantinya mau ikut seleksi harus jaga fisik, harus sering olahraga yang nantinya akan diseleksikan, jaga kesehatan juga dan belajar psikotes, kan sekarang banyak buku buku psikotes," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Ahmad Rahman)