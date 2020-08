Kelanjutan Hubungan Sule dengan Mama Amy Diungkap, Berhasil Jadi Ayah Tiri Raffi Ahmad dan Syahnaz?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat dijodohkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan Mama Amy yang sudah lama menjanda, komedian Sule akhirnya ungkap kelanjutan hubungannya bersama nenek dari Rafathar tersebut.

Sama - sama hidup sendiri, Raffi Ahmad berinisiatif untuk menjodohkan ibunya Amy Qanita dengan komedian Sule yang juga hidup menduda setelah perpisahannya dengan almarhumah Lina Jubaedah.

Gagasan tersebut muncul setelah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mencoba mengulik kehidupan pribadi Sule yang menjadi orangtua tunggal bagi 4 anaknya.

Raffi bahkan pernah menyebutkan bahwa ibunya itu cukup rajin mengirim daging kepada Sule.

• Raffi Ahmad Pernah PHP Pada Mikha Tambayong, Reaksi Nagita Slavina Bikin Heboh Satu Studio

• Kesedihan Ayu Ting Ting Saat Bilqis Harapkan Sosok Ayah, Sebut Sudah Rasakan dari Dalam Kandungan

Seperti diketahui, Amy Qanita memang memiliki sebuah usaha daging olahan yang cukup mewah.

"Si mamah Amy, rajin banget ngirimin (Sule) daging My Barbeque," tutur Raffi dikutip dari Okay Bos di kanal YouTube Trans 7 Official, diunggah Jumat (15/5/2020) silam.

"Waktu itu kan tiba-tiba kang Sule WA, 'Fi gue ada acara di rumah, kalau ini ada makanan apa yang enak ya?', oke lah gue tanya mamah Amy 'Mah kang Sule ada acara'.

"'Oh udah udah mamah WA nanti mamah kirimin', wuihh padahal gue belum ngomong loh," imbuhnya menceritakan.

Beberapa bulan berlalu, akhirnya sule pun mengungkapkan kelanjutan hubungannya bersama Mama Amy setelah disinggung oleh Ayu Dewi.

Momen tersebut terjadi saat Sule sedang menghampiri Ayu untuk tujuan pembuatan video yang diunggah di kanal youtubenya Sule Channel pada Sabtu, (22/8/2020)