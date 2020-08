Baim Wong Dibayangi Raffi Ahmad, Ini Daftar Terbaru 5 Youtuber Indonesia Paling Tajir Agustus 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Youtube, merupakan satu platform media sosial yang menjadi ladang mencari keuntungan.

Nah, para pembuat konten di tanah air banyak yang namanya melejit akibat jutaan subscribers.

Para "artis" Youtube ini juga ketiban rezeki lantaran mendapatkan penghasilan ekstra dari konten yang mereka unggah di akun Youtube masing-masing.

Mengacu data Social Blade, Sabtu (22/8), Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven lewat akun Baim Paula tetap menjadi Youtuber Indonesia nomor 1.

Orangtua Kiano Tiger ini punya jumlah penghasilan tertinggi, yakni di kisaran US$ 30.400 hingga US$ 486.800 per bulan.

Penghasilan bulanan Baim mengalahkan sejumlah "artis" Youtube lainnya seperti Atta Halilintar dan Ria Ricis.

Adapun Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina lewat akun Rans Entertainment menempel ketat posisi Baim Wong. Raffi Ahmad mencatatkan penghasilan US$ 29.800 - US$ 476.300 per bulan.

Beberapa waktu lalu Bintang film dan sinetron Baim Wong (39) meraih penghargaan Indonesia Movie Actor Awards (IMAA) 2020, sebagai Pemeran Pria Pendukung Terfavorit.

Kemudian, Baim Wong mendapat penghargaan dari Musem Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebanyak dua sekaligus.

Berikut ini daftar 5 Youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi: