Posting Potret Jari Mungil Bayi, Rahma Azhari Sambut Kelahiran Putrinya Bersama Suami Bule

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah menggelar pesta pernikahan 11 Maret 2020, adik artis Ayu Azhari, Rahma Azhari baru-baru ini mengabarkan berita gembira.

Istri Paris Chong itu telah dikaruniai bayi perempuan mungil yang cantik.

Kabar itu diketahui dari instagram pribadi Rahma Azhari @raazharita yang memposting foto jemari mungil bayi.

Seperti diketahui, sebelum menikah dengan Paris Chong, Rahma pernah menikah dengan Alfay Rauf tahun 2003 dan dikaruniai dua orang anak, Raisya Diah Camilla dan Oceans Camilla.

Lewat akun media sosialnya, selain mengunggah foto yang memamerkan perut besarnya, Rahma menulis keterangan yang mengisyaratkan telah lahirnya sang putri.

"Finally we did it; we are blessed to have a baby girl," tulis Rahma di akun @raazharita, dikutip Minggu (23/8/2020).

Sementara dalam Instagram Story-nya, Rahma kembali mengunggah jari mungil yang sedang menggenggam ibu jarinya.

Postingan Rahma Azhari terkait kelahiran putrinya. (Instagram Rahma Azhari)

Dari komentar yang ditinggalkan Rahma, diketahui bayi mungil tersebut lahir di Los Angeles tanggal 18 Agustus 2020.

Rahma sebelumnya membagikan kabar bahagia pernikahannya dengan Paris di bulan April 2020.

Walaupun baru diunggah di bulan April, sebenarnya Rahma sudah resmi menikah sejak bulan Maret 2020, beberapa hari sebelum lockdown diberlakukan di Amerika Serikat.