Jazz Vivie Raih Prestasi Bersama Carbound Community dalam Festival di Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Umur Vivie baru 24 tahun. Namun, bersama komunitas Carbound Community, dirinya bisa membuktikan bila seorang perempuan juga bisa berprestasi di bidang otomotif.

Ya, otomotif di Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ) pada umumnya mulai menggeliat.

Bersama mobil Jazz GE8 miliknya, Vivie meraih prestasi The Best Street Racing Interior dan King Street Racing pada ajang Otomotif Festival New Normal Banjarbaru.

"Saya punya mobil itu sejak 2014. Senang sekali bisa meraih prestasi," katanya kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (24/8/2020).

Event Otomotif Festival New Normal Banjarbaru juga sekaligus jadi awal kebangkitan acara otomotif di tengah pandemi Covid-19. Berlangsungnya acara menerapkan protokol kesehatan. Digelar di Q Mall, Kota Banjarbaru.

"Saya ingin membuktikan bukan hanya laki-laki yang mampu bergelut di bidang otomotif dan berprestasi di bidang tersebut," kata Vivie tersenyum.

Komunitas Carbound Community pada acara itu juga meraih banyak prestasi. Di kategori Audio meraih empat gelar, juara pertama SPL Rp 15 juta, juara kedua SPL Rp 30 juta, juara kedua SPL FFA dan juara ketiga SQL Rp 15 juta.

Prestasi lainnya yang diraih Carbound Community, untuk kategori stan, The Best Super Car Club, The Best Car Club Display, King Street Racing of Banjarbaru 2020, The best street Racing Interior dan The Best Baggage Audio Design.

"Kami bangga, terbentuk di bulan Mei, prestasi di bulan Agustus sudah ada. Ini bentuk penghargaan dari solidaritas kami di Carbound Community," ucap Adi Carbound.