Kisah Awal Karir BTS Bakal Jadi Drakor Blue Sky, Aktor Seo Ji Hoon Perankan Personel Bangtan Boys

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kisah group idola Bangtan Boys atau lebih dikenal BTS bakal diangkat ke layar kaca dengan judul Blue Sky. Aktor Seo Ji Hoon pun digadang-gadang bakal bermain dalam drama itu.

Dilansir dari KStarLive, Seo Ji Hoon bakal berperan sebagai salah satu personel BTS.

Drama Blue Sky akan mengangkat kisah tetang masa awal BTS merintis karier di industri hiburan hingga sukses sampai ke mancanegara.

Sayangnya, belum diketahui pasti peran yang bakal dimainkan Seo Ji Hoon di Blue Sky.

Tetapi, drama Korea yang menggabungkan kisah nyata dan bumbu fiksi ini disebut bakal mulai syuting pada September mendatang.

Meskipun, jadwal pengambilan gambar bisa berubah karena dampak dari pandemi Covid-19.

Namun, rencananya drama Blue Sky akan tayang melalui saluran streaming pada tahun depan.

Sebelum terlibat di Blue Sky, Seo Ji Hoon pernah bermain di drama Korea Signal (2016), School 2017, My First Love, Misty, dan Flower Crew: Joseon Marriage Angency.

Terbaru, aktor kelahiran tahun 1997 ini bermain dalam drama Korea To All The Guys Who Loved Me.

Terkait drama Blue Sky, Big Hit Entertaiment selaku agensi BTS memang mengumumkan akan memproduksi sebuah drama yang menceritakan ketujuh member BTS.