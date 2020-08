Penampakan Batman yang Diperankan Robert Pattinson, Dulu Berperan Vampir Twilight, Ini Profilnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Robert Pattinson kembali mencuri perhatian. Setelah trailer di film The Batman dirilis, Minggu (23/8/2020) tadi.

Ya, Pemilik nama lengkap Robert Douglas Thomas Pattinson lahir di London, Inggris, 13 Mei 1986.

Nah, sejak remaja, Pattinson sudah mulai menekuni bidang seni peran dengan bergabung bersama klub teater di kota kelahirannya.

Tahun 2005 Pattinson mulai mendapatkan peran di layar lebar untuk film Harry Potter and the Goblet of Fire sebagai Cedric Diggory.

• Ibnu Jamil di Film Mudik, Berperan Jadi Firman Sosok Suami Tegas, Tayang 28 Agustus 2020

• Kondisi Tubuh Jessica Mila Demi Syuting Imperfect, Berat Badan Naik 10 Kilogram

• Rano Karno Kulik Kisah Widyawati yang Menikah di Tahun 1972, Ungkap Lokasi Dilamar Sophan Sophiaan

Nama Pattinson semakin naik daun usai membintangi film The Twilight Saga pada 2008.

Pada film yang mengambil cerita dari buku karya Stephanie Meyer dengan judul sama itu, Pattinson memainkan tokoh vampir bernama Edward Cullen dan beradu akting bersama Kristen Stewart.

Sekitar satu tahun berikutnya, Robert Pattinson disebut menjalin cinta dengan sang lawan main.

Kisah cintanya sempat tercoreng pada 2012 saat Stewart ketahuan mencium sutradara Rupert Sanders (41) yang diketahui telah menikah.

Pattinson dan Stewart tidak lagi menjadi pasangan kekasih di tahun 2013.

Kini Pattinson telah merajut kasih bersama pacar barunya, model Suki Waterhouse.

Robert Pattinson dalam film The Batman. ((VIMOE/MATT REEVES))

Kemudian, beberapa bulan lalu, Pattinson sempat dinobatkan sebagai pria tertampan di dunia Hasil tersebut dibuat berdasarkan Golden Ratio Beauty Phi, sebuah formula kuno yang didesain oleh para ahli matematika Yunani untuk melakukan pengukuran kesempurnaan fisik.

Proyek film terbaru Pattinson, The Batman, dijadwalkan akan resmi mengudara 2021 mendatang.

Di film ini Robert Pattinson akan menjadi pemeran utama, yaitu Bruce Wayne.

• Perlakuan Ustaz Maulana Kepada Nikita Mirzani Diungkap, Mantan Dipo Latief Ungkit Gaji Di TV

• Baim Wong Terima Wejangan Menyentuh Dari Ayah, Sikap Pada Paula Verhoeven Disorot Johnny

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Profil Robert Pattinson, Vampir Twilight yang Kini Jadi Batman", Klik untuk baca.