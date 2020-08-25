Liga Inggris
BERLANGSUNG! Link Nonton Live Streaming Liverpool vs RB Salzburg di TV Online Vidio & Kompas TV
Live Streaming Liverpool vs RB Salzburg hanya bisa ditonton melalui tayangan laman Live Streaming TV Online Vidio.com mulai jam 21.00 WIB.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat ini sedang berlangsung pertandingan Liverpool vs Red Bull (RB) Salzburg dalam laga ujicoba pramusim 2020/2021 Selasa (25/8/2020) malam WIB.
Live Streaming Liverpool vs RB Salzburg bisa ditonton melalui tayangan siaran langsung Kompas TV namun tidak bisa melalui Live Streaming Kompas TV.
Live Streaming Liverpool vs RB Salzburg hanya bisa ditonton melalui tayangan laman Live Streaming TV Online Vidio.com mulai jam 21.00 WIB.
Dalam laga melawan RB Salzburg , pelatih Liverpool Juergen Klopp tampak tak main-main.
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Dia menurunkan hampir semua pemain inti Liverpool saat menghadapi RB Salzburg malam ini.
Ada Alisson di posisi kiper, yang dijaga empat bek andalan Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson.
Di tengah ada Fabinho, Wijnaldum, Keita yang menopang trio Firmansah, Firmino Mane, Salah.
Liverpool pernah bertemu dengan RB Salzburg sebanyak dua kali di fase grup Liga Champions musim 2019-2020 lalu.
Dikutip dari Bolasport, dalam dua kali pertemuan itu, Liverpool berhasil menang dengan skor 2-0 dan 4-3.
Di dua laga itu pula, The Reds akhirnya jatuh hati pada salah satu pemain RB Salzburg, Takumi Minamino.
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