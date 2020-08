Demokrasi dan Nilai Religi

Oleh : Faisal Fatchur Rachman (Fungsional Statistisi BPS Provinsi Kalimantan Selatan)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Demokrasi selalu menjadi topik hangat dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Di negara Indonesia sendiri, praktik pelaksanaan demokrasi dapat dibilang beragam di beberapa daerah.

Meskipun pada prinsipnya, demokrasi memiliki makna yang sama, yaitu seperti definisi demokrasi yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln (1863), pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).

Bagaimanakah pelaksanaan demokrasi di Kalimantan Selatan?

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019.

Dari rilis angka tersebut diketahui bahwa skor IDI Provinsi Kalimantan Selatan adalah 79,47 atau sedikit mengalami penurunan dari tahun 2018 (79,92 poin) atau masih masuk dalam kategori sedang.

Angka IDI ini merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang capaiannya ditentukan oleh tiga aspek, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks lebih dari 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks kurang dari 60).

Aspek pertama, yaitu Kebebasan Sipil mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dan menjadi satu-satunya aspek yang masih masuk dalam kategori sedang karena memiliki nilai di bawah 80. Sedangkan untuk kedua aspek lainnya, skor Kalimantan Selatan sudah berkategori baik.

Nilai Religi dalam Berdemokrasi

Jika dilihat dalam lingkup yang lebih luas, nilai capaian IDI Kalimantan Selatan tahun 2019 dibandingkan dengan regional Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan tahun ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan provinsi-provinsi lainnya, yang tahun ini memiliki skor IDI yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.