Kontroversi di Unggahan Instagram Shah Rukh Khan, Ternyata Ini Alasan Suami Gauri Tuai Cibiran

BANJARMASINPOST.CO.ID - Unggahan terbaru aktor Bollywood Shah Rukh Khan di Instagramnya, Senin (24/8/2020) menuai pro dan kontra.

Suami Gauti Khan yang punya nama besar di negaranya, India pada Senin kemarin mampu mencuri perhatian pengguna internet.

Namun kali ini apa yang dilakukan Shah Rukh Khan dinilai cukup kontroversial lantaran para pengikut Instagramnya terlibat perdebatan.

Hal ini dipicu dari unggahan pria 54 tahun itu yang mengucapkan selamat hari perayaan Ganesh Chaturthi untuk penggemarnya yang beragama Hindu.

Tak hanya itu, ia juga berdoa untuk mereka di hari suci tersebut.

"Prayers and visarjan done... This #GaneshChaturthi, may Lord Ganesha bestow upon you and your loved ones, blessings and happiness... Ganpati Bappa Morya!," tulis Shah Rukh Khan pada unggahannya berupa foto hitam putih sang mega bintang.

Rupanya apa yang dilakukan Shah Rukh Khan ini cukup memicu reaksi pro dan kontra dari pengguna internet.

Ada yang mempertanyakan alasan SRK melakukan itu, padahal ia adalah seorang muslim.

"Pak SRK, Anda Muslim. Saya bisa mengerti bahwa Muslim harus menghormati semua agama tapi bagaimana Anda bisa mengatakan Tuhan kepada Seekor Hewan? GAJAH adalah hewan bukan Tuhan & yang lainnya hanya Patung Gajah yang dibuat oleh Manusia, bagaimana Patung Gajah dapat menyelamatkan nyawa manusia misalnya dia tidak dapat menyelamatkan dirinya Jika saya membuang Patung ini maka bagaimana kita akan selamatkan Manusia tolong dewasalah Pak. Saya sangat menyesal jika kata-kata membuat Anda sedih atau marah saya tidak bermaksud begitu" ujar akun kingattiqe yang memandang hal ini cukup tegas.

"Allah no 1 bro.. Tidak ada Tuhan lainnya," tambah akun ptrshaa.