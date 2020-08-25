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LINE UP Liverpool vs RB Salzburg, Live Video Streaming Kompas TV di Sini, Ada Trio Firmansah

Inilah susunan pemain (line-up) Liverpool vs Red Bull (RB) Salzburg dalam laga ujicoba pramusim 2020/2021 Selasa (25/8/2020) malam WIB.

zoom-inlihat foto LINE UP Liverpool vs RB Salzburg, Live Video Streaming Kompas TV di Sini, Ada Trio Firmansah
OLI SCARFF/AFP
Sadio Mane (kanan) merayakan golnya untuk Liverpool FC bersama Mohamed Salah (tengah) dan Roberto Firmino saat menghadapi West Ham United dalam lanjutan Liga Inggris di Anfield, Liverpool, 12 Agustus 2018. Trio Firmansah turun di laga Liverpool vs Red Bull (RB) Salzburg dalam laga ujicoba pramusim 2020/2021 Selasa (25/8/2020) malam WIB yang disiarkan langsung dan Live Streaming Kompas TV 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah susunan pemain (line-up) Liverpool vs Red Bull (RB) Salzburg dalam laga ujicoba pramusim 2020/2021 Selasa (25/8/2020) malam WIB.

Live Video Streaming RB Salzburg vs Liverpool bisa ditonton melalui tayangan siaran langsung serta Live Streaming Kompas TV.

Selain itu, Live Streaming Liverpool vs RB Salzburg bisa juga ditonton melalui tayangan laman Live Streaming TV Online Vidio.com.

Kick Off laga Liverpool vs RB Salzburg dimulai pada jam 21.00 WIB.

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Dalam laga melawan RB Salzburg , pelatih Liverpool Juergen Klopp tampak tak main-main.

Dia menurunkan hampir semua pemain inti Liverpool saat menghadapi RB Salzburg malam ini.

Ada Alisson di posisi kiper, yang dijaga empat bek andalan Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson.

Di tengah ada Fabinho, Wijnaldum, Keita yang menopang trio Firmansah, Firmino Mane, Salah.

Penyerang Liverpool, Sadio Mane, merayakan golnya bersama Roberto Firmino dalam laga Grup E Liga Champions melawan Salzburg di Stadion Anfield, Rabu (2/10/2019).
Penyerang Liverpool, Sadio Mane, merayakan golnya bersama Roberto Firmino dalam laga Grup E Liga Champions melawan Salzburg di Stadion Anfield, Rabu (2/10/2019). (TWITTER.COM/LFC)

Liverpool pernah bertemu dengan RB Salzburg sebanyak dua kali di fase grup Liga Champions musim 2019-2020 lalu.

Dikutip dari Bolasport, dalam dua kali pertemuan itu, Liverpool berhasil menang dengan skor 2-0 dan 4-3.

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Penulis: Danti Ayu Sekarini
Editor: Rahmadhani
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