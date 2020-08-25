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Skor 0-2! Nonton Live Streaming Liverpool vs Salzburg Babak 2 di TV Online Vidio & Kompas TV di Sini
RB Salzburg unggul 2-0 dari Liverpool dalam laga yang disiarkan langsung dan Live Streaming Kompas TV ini.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Liverpool vs RB Salzburg dalam laga ujicoba pramusim 2020/2021 Selasa (25/8/2020) malam WIB di babak pertama Salzburg.
RB Salzburg unggul 2-0 dari Liverpool dalam laga yang disiarkan langsung dan Live Streaming Kompas TV ini.
Live Streaming Liverpool vs RB Salzburg bisa ditonton melalui tayangan laman Live Streaming TV Online Vidio.com mulai jam 21.00 WIB.
Berlangsung di Red Bull Arena, Patson Datka menjadi aktor pencetak dua gol (3' 13') untuk membawa RB Salzburg unggul.
Dalam laga melawan RB Salzburg ini, pelatih Liverpool Juergen Klopp sebenarnya tampak tak main-main.
Dia menurunkan hampir semua pemain inti Liverpool saat menghadapi RB Salzburg malam ini.
Ada Alisson di posisi kiper, yang dijaga empat bek andalan Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson.
Di tengah ada Fabinho, Wijnaldum, Keita yang menopang trio Firmansah, Firmino Mane, Salah.
Jalannya Pertandingan
Liverpool dikejutkan dengan gol cepat yang dilesakkan kubu tuan rumah RB Salzburg.
Hasil Liverpool vs RB Salzburg
Liverpool vs RB Salzburg
Live Streaming Liverpool vs RB Salzburg
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