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Liga Inggris

Skor 0-2! Nonton Live Streaming Liverpool vs Salzburg Babak 2 di TV Online Vidio & Kompas TV di Sini

RB Salzburg unggul 2-0 dari Liverpool dalam laga yang disiarkan langsung dan Live Streaming Kompas TV ini.

zoom-inlihat foto Skor 0-2! Nonton Live Streaming Liverpool vs Salzburg Babak 2 di TV Online Vidio & Kompas TV di Sini
POOL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP
Curtis Jones, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Mohamed Salah dalam laga Liverpool vs Aston Villa pada pekan ke-33 Liga Inggris 2019-2020. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Liverpool vs RB Salzburg dalam laga ujicoba pramusim 2020/2021 Selasa (25/8/2020) malam WIB di babak pertama Salzburg.

RB Salzburg unggul 2-0 dari Liverpool dalam laga yang disiarkan langsung dan Live Streaming Kompas TV ini.

Live Streaming Liverpool vs RB Salzburg bisa ditonton melalui tayangan laman Live Streaming TV Online Vidio.com mulai jam 21.00 WIB.

Berlangsung di Red Bull Arena, Patson Datka menjadi aktor pencetak dua gol (3' 13') untuk membawa RB Salzburg unggul.

Dalam laga melawan RB Salzburg ini, pelatih Liverpool Juergen Klopp sebenarnya tampak tak main-main.

Dia menurunkan hampir semua pemain inti Liverpool saat menghadapi RB Salzburg malam ini.

Ada Alisson di posisi kiper, yang dijaga empat bek andalan Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson.

Di tengah ada Fabinho, Wijnaldum, Keita yang menopang trio Firmansah, Firmino Mane, Salah.

Jalannya Pertandingan

Liverpool dikejutkan dengan gol cepat yang dilesakkan kubu tuan rumah RB Salzburg.

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Editor: Rahmadhani
Sumber: Tribunnews
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