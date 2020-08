Tak Ikuti Kejurprov Dayung di Kalsel, PODSI Daerah Bakal Kena Sanksi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Junior, Under 15 tahun pada 1-3 September 2020 nanti di Awang Regatta Komplek Mandiri IV Ujung Banjarmasin rupanya akan berlanjut ke tingkat senior.

Usai event junior Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kalimantan Selatan juga bakal menggelar Kejurprov Dayung senior pada Jumat-Minggu (4-6/9/2020).

"Jadi setelah Kejurprov Junior akan dilanjutkan dengan kejurprov senior jadi lanjut terus," kata Sekretaris Porsi Kalsel, Donny Wirawan Achdiyatsiang tadi.

Adapun nomor yang akan dipertandingkan pada kejuaraan tersebut yakni canoeing jarak 200, 500, 1000 hingga 2000 meter.

"Tempat pelaksanannya juga sama di Awang Regatta Komplek Mandiri IV Ujung Banjarmasin

B," lanjut dia.

Untuk syaratnya Donny menerangkan kejurprov dayung senior maksimal Kelahiran tahun 1992, lalu akta Lahir dan Ijazah Asli dibawa saat Technical Meeting.

Sedangkan biaya Akomodasi, Konsumsi dan lain-lain untuk peserta ditanggung oleh Pengcab

PODSI masing-masing.

Pendaftaraan peserta (entry by name dan entry by number) dibuka dari sekarang

dan berakhir pada 30 Agustus 2020, Pukul 18.00 Wita.

"Pendaftaran bisa di kirim Via WA ke nomor 0812 1658 0212 atas nama Masyhur dan 0853 4635 0900 atas nama Azhar Maulana," sebut Donny kepada banjarmasinpost.co.id.

Donny menegaskan Kejurprov ini sangat penting, jadi diharapkan semua Pengcab PODSI kabupaten/kota bisa mengikuti atau mengirimkan atletnya.

"Bagi Pengcab PODSI Kabupaten/Kota yang absen pada kejurprov Junior, U 15 dan Senior tahun 2020,

akan mendapatkan sanksi tegas dari PODSI Kalsel," pungkas Donny.

(Banjarmasin post.co.id/Khairil Rahim)