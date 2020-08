Trailer The Batman, Ada Lagu Something in the Way dari Nirvana, Rilis Oktober 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dilansir Ultimate Classis Rock, Selasa (25/8/2020), sebuah trailer memperdengarkan lagu Nirvana yang berjudul "Something in the Way”.

Ya, pada Trailer film The Batman yang dibintangi oleh Robert Pattinson telah dirilis pada Sabtu (23/8/2020) kemarin.

Trailer yang berdurasi tiga menit itu bernuansa gelap.

Pada versi aslinya, Kurt Cobain menyanyikan lagu itu dengan iringan gitar akustik dan ditingkahi suara celo serta rythm section.

Versi barunya, yang digarap komposer Michael Giacchino, menjadi lebih megah dengan bunyi piano, perkusi yang kuat dan musik orkestra.

Nirvana juga membawakan “Something in the Way” di penampilan live mereka pada 1994 yakni MTV Unplugged in New York.

Liriknya menyedihkan karena menggambarkan kondisi sepi seseorang yang tinggal di bawah jembatan.

Pada buku Come As You Are: The Story of Nirvana, Kurt Cobain mengungkap lagu itu merupakan khayalan berlebihan ketika dia hidup di bawah jembatan di Aberdeen, Washington.

“Seperti jika saya tinggal di bawah jembatan dan saya menanti ajal karena AIDS, jika saya sakit dan tidak bisa bergerak dan saya benar-benar gelandangan,” tutur Kurt Cobain.

“Seperti itulah fantasinya,” lanjut Cobain.

Film The Batman akan dirilis pada Oktober 2021 mendatang dan disutradarai oleh Matt Reeves.

Selain Robert Pattinson, film The Batman juga menampilkan Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis dan Colin Farrell.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lagu Something in the Way dari Nirvana Hadir di Trailer The Batman".