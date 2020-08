Rumah Sahabat Boy William Ada Lapangan Golf Pribadi, Disebut Lebih 'Crazy Rich' dari Raffi Ahmad

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rasa syok dirasakan Presenter Boy William, begitu mengunjungi rumah sahabatnya yang juga seorang presenter, Ovi Dian.

Ya, Rumah mewah Ovi Dian sangat luas, memiliki Masjid dan lapangan golf sendiri di belakang rumahnya.

Saking terkejutnya, Boy William pun menyebut Ovi Dian sebagai crazy rich.

"Crazy Rich, ada lapangan golfnya," tulis Boy William di laman vlognya, Rabu.

• Rahasia Shah Rukh Khan Tetap Fit di Usia 54 Tahun, Suami Gauri Ungkap Trik Pola Diet

• Raffi Ahmad Ungkap Rencana Gila Nagita Slavina, Rumah Rafathar Sampai Dibongkar

Namun meski begitu, ada yang membanding-bandingkan rumah Ovi Dian dengan Raffi Ahmad dan Andre Taulany yang dijuluki ' sultan'.

Nah, terpantau dari Youtube Boy William, Boy William mengaku rumah Ovi Dian ini merupakan rumah terbesar yang pernah dilihatnya seumur hidup.

"Pernah gak kalian lihat halaman belakang rumah ada Masjid dan lapangan golf? ini rumah terbesar yang pernah gua lihat," ujar Boy William membuka vlognya.

Pasalnya begitu Boy William masuk pintu depan rumah Ovi Dian, ornamen Bali sudah tampak terlihat.

Tak ragu, Boy William pun kembali memberikan pujiannya.

"This house is so traditional," papar Boy William.