Hotel Berbintang Jualan Kuliner Murah Meriah, Ini Lho Menunya

BANJARMASIN POST.CO.ID - Di tengah pandemi Corona, berbagai upaya dilakukan manajemen hotel untuk menarik minat tamu yang datang. Salah satunya menjual makanan yang cukup murah, baik di lobi maupun halaman hotel.

Beberapa hotel yang berjualan makanan murah meriah adalah Hotel Rodhita Banjarmasin, Save Hotel melakukannya, kini hotel berbintang seperti Rattan Inn dan Nasa Hotel pun menjual.

"Di tempat kami masih membuka Warung Angkringan Rodhita yang berada tepat di depan Hotel Roditha. Warung Angkringan Roditha ini buka mulai pukul 06.00 sore sampai dengan pukul 24.00 Wita yang menyajikan menu special seperti Nasi Bakar Ayam Jamur, Sego Kucing, Aneka Sate, Tahu/Tempe Bacem, Bakwan/Tempe Goreng, Cireng Bumbu Rujak, Pisang Bakar Keju, STMJ dan Minuman Jahe Panas," papar Efi Naysila, Asisten Sales Manager Hotel Rodhita Banjarmasin kepada banjarmasinpost.co.id, Kamis (27/8/2020).

Harganya pun cukup terjangkau, mulai Rp 3.000 sampai Rp 16.000, saja sudah bisa menikmati makanan dan minuman di Warung Angkringan Roditha.

Selain itu, lanjut Efi, Hotel Rodhita Banjarmasin juga menyediakan catering. "Jadi, orang pesan makanan kami antar dan free ongkos kirim. Kami ada menjual box ada rice bowl ada nasi liwet," tandasnya.

Harganya pun, kata Efi, cukup bervariasi mulai Rp25.000 sampai Rp 35.000. Kalau nasi liwet satu nampan Rp 180.000 dan bisa untuk 4-5 orang.

"Best seller nasi liwet cukup banyak peminatnya. Yang memesan sampai Banjarbaru," ungkapnya.

Begitu juga hotel berbintang tiga, Nasa Hotel Banjarmasin Djok Mentaya Banjarmasin sejak awal Agustus lalu membuka program terbaru, namanya Warung Pojok di lantai dasar hotel.

"Berbagai jajanan menarik kami tawarkan dengan harga yang sangat pas d kantong," kata Manager Nasa Hotel Banjarmasin, Checil Makaninan.

Menu yang dijual ada bakso pentol soup cuanki hanya Rp 20.000 per porsi, rounde Rp 15.000 per porsi, teh atau kopi Rp 10.0000 per porsi.