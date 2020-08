Jadwal Liga Inggris 2020/2021 : Ada Liverpool vs Leeds United, Masih Digelar Tanpa Penonton?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris musim 2020/2021 pekan pertama akan dipanaskan laga Liverpool vs Leeds United, yang dimulai akan Sabtu (12/9/2020).

Siaran langsung dan Live Streaming Liga Inggris musim 2020/2021 di Indonesia masih bisa ditonton melalui Live Streaming Mola TV.

Di pekan pertama Liga Inggris pertandingan duo Manchester, Manchester City dan Manchester United ditunda.

Hal tersebut dikarenakan kedua tim baru saja menyelesaikan kompetisi Eropa yang mereka ikuti.

Manchester United tampil di semifinal Liga Eropa, sementara Manchester City sampai perempat final Liga Champions.

Selain itu, juga ada Brighton vs Chelsea, Tottenham Hotspurs vs Everton dan Fulham vs Arsenal yang akan menghiasi jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 1.

Belum ada konfirmasi dari otoritas Liga Inggris mengenai jam tayang pertandingan-pertandingan pekan 1.

Para pemain Liverpool saat merayakan gelar juara Liga Inggris musim 2019/2020 (PHIL NOBLE / POOL / AFP)

* Berpotensi Masih Tanpa Penonton

Pandemi corona yang masih bercokol di Inggris memunculkan dugaan bahwa laga-laga awal musim anyar Liga Inggris masih bersua dengan stadion kosong.

Liga Inggris musim 2020-2021 akan dimulai pada 12 September 2020.