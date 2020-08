Resmi Didukung PDIP, Duet Abdul Hadi - Supiani Mantap Tantang Petahana di Pilkada Balangan 2020

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) umumkan dukungannya pada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan, H Abdul Hadi- H Supiani.

Dukungan dari PDIP ini dipastikan saat Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri, menyampaikannya secara Daring, Jumat (28/8/2020).

Melalui pengumuman tersebut, resmi sudah kini Abdul Hadi dan H Supiani mendapatkan koalisi baru. Sehingga kursi pendukungnya pun bertambah.

Sebelumnya, Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan, Abdul Hadi - Supiani sudah mengantongi dukungan dari beberapa partai. Terutama partai tempat Abdul Hadi mendedikasikan dirinya.

Ada empat partai pendukung untuk Abdul Hadi dan Supiani. Jumlah kursi yang didapat pun mencapai 12 kursi di DPRD Balangan. Artinya telah memenuhi syarat jumlah kursi untuk pencalonan. Dimana pada pendaftaran, syarat dari KPU Balangan cukup lima kursi.

Diketahui, dukungan yang telah dimiliki oleh pasangan Abdul Hadi - Supiani yakni dari PPP sebanyak lima kursi, Nasdem tiga kursi, Demokrat satu kursi dan PDIP tiga kursi.

Tentunya, baik Abdul Hadi maupun Supiani bersyukur atas dukungan tersebut. Hal itu ungkapnya sesuai harapan agar barisan tidak terpecah dalam menghadapi petahana.

Bakal Calon Bupati Balangan berjargon HAS ini juga terus menjalin komunikasi pada partai yang belum menentukan sikap. Pasalnya di Kabupaten Balangan, masih ada satu partai, yakni PBB yang belum memastikan dukungan.

Terlepas dari itu, karena melawan petahana, HAS pun mengakui hal tersebut tidaklah mudah. Sehingga untuk berhadapan secara langsung dibutuhkan cara memperbanyak koalisi untuk menipiskan adanya peluang kemunculan pihak ketiga.

Terlepas dari itu, sebagaimana diketahui, di Pilkada di Kabupaten Balangan sudah diwarnai pengenalan para bakal calon Bupati dan wakil bupati Balangan melalui spanduk dan baliho. Serta postingan di media sosial.

Nama Abdul Hadi dan Supiani (HAS) serta Ansharuddin dan M Nor Iswan (ANIS) tak luput dari perbincangan politik di wilayah berjuluk Bumi Sanggam tersebut. Saat ini, baik HAS dan ANIS sama-sama mengantongi 12 kursi di DPRD Kabupaten Balangan. (Banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti)