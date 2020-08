Senasib Kareena Kapoor, Anushka Sharma dan Virat Kohli Juga Nantikan Anak Pertama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dua aktris Bollywood yakni Kareena Kapoor dan Anushka Sharma mengumumkan kehamilan mereka di bulan Agustus 2020 ini. Anushka yang merupakan istri dari atlet kriket India itu bahkan telah pamer perut buncitnya.

Anushka Sharma yang menjadi lawan main Shah Rukh Khan dalam film Rab Ne Bana Di Jodi tersebut baru saja mengumumkan dirinya hamil.

Hal itu terlihat dari postingan terbarunya di Instagram pada Kamis (27/8/2020).

Anushka memposting potret dirinya bersama sang suami, Virat Kohli.

• Maskawin Pernikahan Aurel dan Atta Halilintar Disinggung Ayu Dewi, Putri Krisdayanti: Apa Aja Lah

• Akui Rumah Tangga dengan Nadya Mustika Bermasalah, Rizki DAcademy: Gak Semuanya Diumbar

Dengan mengenakan dress bermotif polkadot, Anushka memamerkan perutnya yang telah membuncit.

Raut wajah semringah pun terlihat jelas dari Anushka dan Virat.

Dalam captionnya, wanita berusia 32 tahun itu menyebut keluarganya bertambah satu anggota baru.

Anushka bahkan mengisyaratkan anak pertamanya akan lahir pada Januari tahun depan.

"And then, we were three! Arriving Jan 2021,(Kami akan bertiga di Januari 2021 nanti)," tulis AnushkaAnushka Sharma

Sejumlah rekan selebriti maupun warganet pun ramai memberi ucapan selamat untuk Anuskha Sharma dan Virat Kohli.