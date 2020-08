BERLANGSUNG Link Bein Sports 2! Live Streaming Arsenal vs Liverpool, TV Online Community Shield

Sedang Berlangsung ajang Community Shield antara Liverpool vs Arsenal atau Arsenal vs Liverpool tersaji via Live Streaming Bein Sports 2, Siaran Langsung RCTI?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Live Streaming Liverpool vs Arsenal di ajang Community Shield yang akan disiarkan langsung di Live Streaming TV Online Bein Sports 2 pada Sabtu (29/8/2020) dan saat ini Sedang Berlangsung. Apakah Live Streaming RCTI akan menyiarkan laga Live Streaming Arsenal vs Liverpool?

Siaran Langsung Liverpool vs Arsenal atau Arsenal vs Liverpool dapat disaksikan via Live Streaming Bein Sports 2 selaku pemegang hak siar Community Shield. Siaran Langsung RCTI ?

Link Live Streaming Liverpool vs Arsenal dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports di connect-id.beinsports.com dan www.vidio.com premier. Live Streaming Arsenal vs Liverpool tayang juga via Live Streaming RCTI di www.rctiplus.com?

Pertandingan Liverpool kontra Arsenal akan berlangsung di di Stadion Wembley, London Inggris.

Belum ada konfirmsi dimana Live Streaming Liverpool vs Arsenal bisa ditonton nantinya.

Manajer Liverpool, Juergen Klopp, mengungkapkan kondisi terkini Virgil van Dijk seusai mengalami cedera di bagian kepalanya pada laga ujia coba pramusim menghadapi Red Bull Salzburg.

Liverpool melakoni pertandingan persahabatan kontra RB Salzburg di Stadion Red Bull Arena pada Selasa (25/8/2020) malam WIB.

Tim berjulukan The Reds itu lebih dulu tertinggal melalui dua gol yang dicetak oleh penyerang muda Salzburg, Patson Daka, pada menit ke-3 dan 13.

Namun, Liverpool selamat dari kekalahan berkat dua gol yang dicetak oleh Rhian Brewster pada akhir babak kedua, tepatnya pada menit ke-72 dan 81.