Calon Sosiolog Muda dari Bajarbaru Ini Menulis Blog Sejak Kelas 6 SD

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sejak kelas 3 SD, Cherry Rabiullan Sari, mahasiswi S1 Sosiologi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) suka membaca majalah Bobo dan menulis diary, sehingga kecintaan terhadap baca dan tulis semakin meningkat.

Cherry memulai membuat cerita pendek dan dimuat di media cetak dan karena itu pula menulis blog sejak kelas 6 SD. Secara akademik, menjadi juara ketiga UN SD Terbaik tingkat Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Putri dari Emmy Susilawatie dan Kustriyono AMdT ini juga aktif di berbagai kegiatan.

Makanya, dia dipercaya sebagai ketua dalam berbagai organisasi atau acara, antara lain Ketua Komunitas Literasi yang bernama Inspiralova.

Pernah juga menjadi Ketua Jurnalistik di SMAN 1 Banjarbaru dan saat kuliah memimpin berbagai acara kampus.

"Karena kecintaan saya pada buku tidak berjauhan dengan pendidikan, maka saya membuat bimbel private dan komunitas Goldinac, yaitu Golden Innovation and Action, yang sudah ada di Banjarbaru, Martapura dan Banjarmasin," rincinya.

Prestasi lainnya, juara 2 Story telling tingkat Kota Banjarbaru, juara 1 News Casting tingkat Provinsi Kalsel, juara 2 Film Pendek tingkat Provinsi Kalsel, Best Volunteer Youth Agricareture 2018, Top 10 National Bussiness Plan Competion Mind Gathered, Top 4 Indonesia Next Kalimantan Selatan, Top 28 Indonesia Next Nasional Book Lover.

