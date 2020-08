Aksi Anthony Martial dan Bruno Fernandes dalam laga Manchester United vs Southampton pada pekan ke-35 Liga Inggris 2019-2020. Jadwal Liga Inggris Pekan 1 Live Mola TV, Laga Manchester City dan Manchester United ditunda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris musim 2020/2021 pekan pertama via Live Streaming MolaTV akan dipanaskan laga Liverpool dan Arsenal, yang dimulai akan Sabtu (12/9/2020). Laga Manchester City dan Manchester United ditunda.

Jadwal Liga Inggris baik siaran langsung dan Live Streaming Liga Inggris musim 2020/2021 di Indonesia masih bisa ditonton melalui Live Streaming Mola TV. Laga Manchester City dan Manchester United ditunda. Liverpool?

Di pekan pertama Liga Inggris pertandingan duo Manchester, Manchester City dan Manchester United ditunda dan belum bisa disaksikan via Live Streaming MolaTV.

Hal tersebut dikarenakan kedua tim baru saja menyelesaikan kompetisi Eropa yang mereka ikuti.

Manchester United tampil di semifinal Liga Eropa, sementara Manchester City sampai perempat final Liga Champions.

Selain itu, juga ada Brighton vs Chelsea, Tottenham Hotspurs vs Everton dan Fulham vs Arsenal yang akan menghiasi jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 1.

Belum ada konfirmasi dari otoritas Liga Inggris mengenai jam tayang pertandingan-pertandingan pekan 1.

Sementara itu, sebuah komputer super memprediksi Liverpool bakal gagal mempertahankan gelar juara Liga Inggris pada musim 2020-2021.

Memang masih banyak yang menjagokan The Reds untuk kembali angkat piala setelah tampil begitu perkasa pada musim lalu.

Namun, menurut analisis dari komputer super Unikrn, skuad asuhan Juergen Klopp diramalkan finis di peringkat kedua klasemen musim mendatang.