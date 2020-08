Buntut Pacar Anak Iis Dahlia Lutfi Agizal Keluhkan Kata Anjay, KPAI Trending Twitter

Instagram @lutfiagizal via Tribunnews.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pacar anak Iis Dahlia, Lutfi Agizal tengah menjadi sorotan terkait kata 'Anjay. Jagat maya pun trending kata ini dan KPAI.

Ternyata banyak warganet yang salah paham. Mengapa?

Melansir dari pantauan Tribunnews.com, media sosial twitter diramaikan hastag#KPAI dan #KPAI mulai Sabtu (29/8/2020) hingga Minggu (30/8/2020) kedua hastag itu masih ramai.

Pro kontra tentang sikap Komnas PA pun bergulir di linimasa twitter.

Akun @heliostears menulis,"Hira ngajak ribut KPAI."

Ada juga yang menyoroti banyak fakta anak jalanan, namun KPAI masih mengurus kata anjay.

"Mereka(KPAI) malah sibuk ngurusin kata Anjay," tulis akun IyusRuswanda9 sambil memajang video pelajar berseragam sekolah dasar mencari rezeki di jalan.

Tapi, ada yang pro. Seperti ditulis akun @finnif_thou. Keknya orang2 pada mocking KPAI gegara press release "anjay"

Gak tau kenapa, padahal KPAI ngebolehin loh bilang anjay kalau bkn bermakna bullying kek "anjay mabar" atau "anjay bagus juga". Entah mereka males baca full ato gmn

Sorry, gua memihak KPAI. Please, educate yourself