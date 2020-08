Ingat, Besok Hasil Seleksi Penyuluh Non PNS di Kapuas Kuala Diumumkan

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kapuas telah menggelar rekrutmen penyuluh Agama Islam Non PNS di wilayah Kecamatan Kapuas Kuala.



Dimana hasilnya akan mengisi kekosongan penyuluh agama di Kecamatan tersebut. Hasilnya, akan diumumkan besok, Senin (31/8/2020).



"Semoga siapapun yang terpilih nantinya saat pengumuman pada 31 Agustus 2020, saya berpesan agar menjadi penyuluh yang baik dan menjadi tauladan di masyarakat," kata Kepala Kantor Kemenag Kapuas, H Ahmad Bahruni kepada banjarmasinpost.co.id.



Pada prosesnya, rekrutmen Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Kapuas Kuala diharapkan betul-betul disaring sesuai kompetensinya.



Pastikan dalam setiap tes baik itu tertulis, wawancara dan praktek harus sesuai dengan kemampuannya.



Terutama kemampuan dalam bersosialisasi di masyarakat seperti ceramah dan membaca Alquran pastinya.



"Penyuluh Agama itu siap pakai, siap bekerja di masyarakat, karenanya kita merekrut yang terbaik dari yang baik," ujarnya.



Sementara itu, Ketua Panitia Rekrutmen Penyuluh Non PNS Kecamatan Kapuas Kuala, M Poteran Sosilo mengatakan penggantian Penyuluh Non PNS di Kecamatan Kapuas Kuala tindaklanjut dari laporan Kepala KUA setempat.

Bahwa ada dua Penyuluh Non PNS Rekrutmen 2019 yang meninggal dunia hal ini membuat terjadinya kekosongan sehingga perlu adanya pergantian antar waktu.

"Rekrutmen Penyuluh Non PNS Kecamatan Kapuaskuala ini dengan formasi dua orang, dari tanggal 14 Agustus kami buat surat pengumuman penerimaan berkas sampai tanggal 25 Agustus lalu," katanya.



Hasilnya yang terdaftar sebanyak 10 pelamar dengan hasil seleksi berkas empat orang dinyatakan gugur seleksi berkas dan enam orang dinyatakan lulus berkas.



"Kami benar-benar menyeleksi berkas sesuai dengan juknis rekruitmen penyuluh Non PNS, karenya tidak ada yang titip menitip ataupun keluarga kerabat yang masuk," tegas Poteran yang juga Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Kapuas. (Banjarmasinpost.co.id/Fadly SR)



Foto : Penyerahan berkas seleksi oleh Kepala Kantor Kemenag Kapuas, H Ahmad Bahruni (dua dari kiri).