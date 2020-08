Paket Internet Murah Telkomsel 30GB Cuma Rp 25 Ribu untuk Game Online, GamesMax Unlimited Play

BANJARMASINPOST.CO.ID - Promo Telkomsel terbaru untuk Game Online diberi nama GamesMax Unlimited Play sebesar 30GB Cuma Rp 25 Ribu.

Operator seluler Telkomsel meluncurkan Paket Internet Murah khusus game online bernama GamesMax Unlimited Play.

Dengan Promo Telkomsel Paket Internet Murah tersebut, pelanggan prabayar Telkomsel (Simpati, Kartu AS, dan Loop) bisa mendapatkan kuota khusus untuk bermain game sebanyak 30 GB, serta kuota internet reguler dan Youtube hingga 6 GB, dengan harga mulai dari Rp 25.000.

Vice President Consumer Sales Area Jabotabek Jabar Telkomsel, Tuty Rahma Afriza, mengatakan bahwa paket ini dihadirkan karena kebutuhan akan hiburan digital, termasuk game online, kini semakin berkembang.

• Promo Telkomsel Serba Rp 10 Ribuan Dapat Paket Internet Murah 20GB & 15GB Lengkap Cara Aktivasi

• Cara Aktivasi Promo Tri 30GB Cuma Rp 1, Kuota Internet Murah Tri Indonesia Berlaku 30 Hari

"Saat ini berbagai hiburan digital seperti video, musik, dan game online sedang berkembang pesat. Telkomsel hadir dalam mendukung hal tersebut melalui inovasi produk dan layanan terdepan sesuai kebutuhan pelanggan," ujar Tuty.

Dalam keterangan resminya kepada KompasTekno, Telkomsel mengklaim bahwa, di wilayah operasional Jabodetabek, Jabar, dan Banten, terdapat 11 juta pelanggannya yang doyan bermain game.

Tiga paket GamesMax Unlimited Play

Ada tiga paket GamesMax Unlimited Play yang bisa dipilih pengguna, terdiri dari GamesMax Silver, Gold, hingga Diamond. Ketiganya memberikan kuota internet yang bisa dipakai untuk memainkan sejumlah game online sebesar 30 GB.

Perbedaan hanya terletak di harga dan kuota internet + Youtube yang ditawarkan, yakni Rp 25.000 (1 GB + 500 MB), Rp 50.000 (2 GB + 1,5 GB), hingga Rp 75.000 (4 GB + 2 GB).

Adapun beberapa game online yang didukung mencakup Free Fire, Mobile Legends: Bang Bang, PUBG Mobile, Arena of Valor, Black Desert Mobile, Line Let’s Get Rich, Life After, Rise of Nowlin, Marvel Super War, dan Shellfire.