Protes Shandy Aulia Pada Syahrini Gegara Kesalahan Ini, Istri Reino Barack Langsung Minta Maaf

BANJARMASINPOS.CO.ID - Setelah sebelumnya membuat heboh kediaman Sandra Dewi dengan mengirimkan hadiah berupa anggrek berukuran besar, kini giliran kediaman Shandy Aulia dan David Herbowo yang digemparkan oleh istri dari pengusaha Reino Barack tersebut.

Pasangan Shandy Aulia dan sang suami baru - baru ini diketahui sedang diselimuti kebahagiaan atas kelahiran putri pertama mereka Claire Herbowo yang telah ditunggu selama bertahun - tahun.

Turut merasa berbahagia dengan keluarga yang baru saja melaksanakan pembatisan untuk Claire, Syahrini yang selama ini dikenal royal terhadap rekan - rekannya pun turut mengirimkan hadiah.

Dilansir melalui unggahan story instagram @shandyaulia, Sabtu (29/8/2020) ibu muda tersebut mengunggah beberapa stroy yang menunjukkan hadiah kiriman Inces berupa bunga anggrek putih berukuran besar dan tas berwarna merah muda.

"Dapat hadiah, dapat gift dari aunty Syahrini dan om Reino.

Thank you so much," ujarnya.

Shandy Aulia mengatakan butuh sampai tiga orang untuk mengangkat karangan bunga anggrek berukuran besar tersebut.

"Ini untuk Claire, miss Claire dapat hadiah anggrek cantik ini.

Thank you, Ini yang angkat tiga orang lho btw, berat sekali," tambah Shandy sambil tertawa.

Istri Reino Barack itu juga turut menyelipkan sebuah kartu ucapan pada hadiah yang dikirimkannya.