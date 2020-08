Wakapolres Banjar Kalsel Pimpin Pembagian 1000 Masker kepada Warga Pasar Tumpah, Kertakhanyar

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Kepolisian Resort (Polres) Banjar terus berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di wilayah Kabupaten Banjar.

Dipimpin Wakil Kapolres Banjar, jajaran Kepolisian polres Banjar melaksanakan kegiatan pembagian 1000 Masker yang bertempat di Pasar Tumpah, Kilometer 7, Kertakhanyar, kabupaten Banjar, Minggu (30/8/2020).

Adapun sasaran dari kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker.

Wakapolres Banjar, Kompol Mohammad Fihim, S.H., M.Sc. mengatakan kegiatan ini adalah upaya percepatan pencegahan penyebaran covid 19 yang semakin hari semakin meningkat.

"Pada pagi hari ini, Saya pimpin langsung kegiatan pembagian 1000 masker, sekalian cek langsung di lapangan seberapa banyak masyarakat yang belum patuh terhadap protokol kesehatan, terutama penggunaan masker," ungkapnya kepada Banjarmasinpost.co.id

Wakapolres mengatakan tujuan kegiatan pembagian masker ini, yang pertama untuk menggugah kesadaran masyarakat yang belum patuh protokol kesehatan, terutama penggunaan masker untuk mencegah penyebaran covid-19, yang kedua untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membeli masker atau yang betul-betul lupa tidak memakai masker saat pergi ke luar rumah, dan ketiga untuk percepatan dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19.

"Saya berharap masyarakat disiplin dalam menggunakan masker, lebih sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, selalu jaga jarak di tempat orang banyak minimal 1 M, dan upayakan hindari kegiatan berkerumun yang mendatangkan orang banyak," tegasnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama cegah dan lawan covid-19, dengan mendisiplinkan diri dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Sayangi diri, sayangi keluarga, dan sayangi saudara, teman maupun orang lain agar terhindar dari penyebaran covid-19," lanjutnya.

Ia juga menambahkan, kegiatan ini merupakan Instruksi Presiden RI No. 6, Peraturan Gubernur Kalsel No. 66 dan Peraturan Bupati Banjar No. 30 tahun 2020, bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi.

Hadir dalam kegiatan ini, Kabag Ops Polres Banjar, Kasat Sabhara Polres Banjar, Kapolsek Kertak Hanyar, Personel Polsek Kertak Hanyar, Satpol PP Kecamatan Kertak Hanyar dan Pengelolan Pasar Tumpah Kertak Hanyar.

Kegiatan berlangsung tertib, aman dan lancar serta kondusif.

