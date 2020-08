Serupa Sandra Dewi, Shandy Aulia Juga Diperlakukan Syahrini Begini, Rumah Dikirimi Ini Saat Bahagia

BANJARMASINPOS.CO.ID - Penyanyi Syahrini mengirimkan bunga anggrek berukuran ke rumah Shandy Aulia dan David Herbowo.

Sebelumnya, istri Reino Barack juga membuat heboh kediaman Sandra Dewi dengan mengirimkan hadiah berupa anggrek berukuran besar.

Pasangan Shandy Aulia dan sang suami baru - baru ini diketahui sedang diselimuti kebahagiaan atas kelahiran putri pertama mereka Claire Herbowo yang telah ditunggu selama bertahun - tahun.

Turut merasa berbahagia dengan keluarga yang baru saja melaksanakan pembatisan untuk Clair, Syahrini mengirimkan hadiah.

Memang, Incess selama ini dikenal royal terhadap rekan - rekannya pun turut ikut berbahagia dengan mengirimkan hadiah untuk Shandy Aulia dan putrinya, Claire.

Dilansir melalui unggahan story instagram @shandyaulia, Sabtu (29/8/2020) ibu muda tersebut mengunggah beberapa stroy yang menunjukan hadiah kiriman Inces berupa bunga anggrek putih berukuran besar dan tas berwarna merah muda.

"Dapat hadiah, dapat gift dari aunty Syahrini dan om Reino.

Thank you so much," ujarnya.

Shandy Aulia mengatakan butuh sampai tiga orang untuk mengangkat karangan bunga anggrek berukuran besar tersebut.

"Ini untuk Claire, miss Claire dapat hadiah anggrek cantik ini.