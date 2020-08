VIDEO Sidang Korupsi, Mantan Kades Binjai Pemangkih HST Duduk Jadi Terdakwa

Editor : Hari Widodo



BANJARMASINPOST.CO.ID - Mantan Kepala Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Muslim akhirnya duduk menjadi terdakwa dalam kasus korupsi dana desa di PN Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (31/8/2020)

Pada sidang yang berlangsung virtual ini, terdakwa Muslim yang berada di tahanan di HST, tampak mendengarkan dengan seksama, saat jaksa penuntut umum (JPU) Sahidanoor SH yang juga Kasi Pidsus Kajari HST membacakan tuntutannya dihadapan majelis hakim yang dipimpin Sutisna Sawati SH dengan anggota Fauzi SH dan Dana Hanura SH.

Terdakwa didakwa telah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara total sebesar sekitar Rp273 juta

Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang di rekening kas desa tanpa sepengetahuan sekretaris dan bendahara.

Penarikan sebesarRp215.325.000 dilakukan terdakwa dengan cara membuat 20 dokumen penarikan dana yang didukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas kegiatan yang tidak dianggarkan dan kegiatan fiktif yang sebenarnya tidak dilaksanakan di tahun 2017.

Bahwa dalam pembuatan 20 SPP tersebut terdakwa membuatnya melalui komputer kantor desa yang didalamnya terdapat file pembuatan SPP dari tahun sebelumnya.

Kemudian seluruh tandatangan yang terdapat di SPP tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Syahruli (sekretaris desa) dan Abdul Kadir (bendahara desa).

Hasil uang pencairan ke 20 SPP tersebut terdakwa pergunakan untuk bayar hutang , menebus rumah yang digadaikan, membayar hutang upah tukang rumah dan untuk keperluan pribadi lainnya.

Dalam dakwaan primer , JPU menjerat terdakwa dengan pasal 2 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 .Dan dakwaan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dakwaan JPU, kuasa hukum terdakwa Bambang SH mengatakan akan melakukan eksepsi. Sidang sendiri akan dilanjutkan minggu depan denghan agenda mendengarkan ekspesi kuasa hukum terdakwa.(banjarmasinpost.co.id/irfani rahman)