Oscar Lawalata Punya Nama Baru Ini, Kakak Mario Merasa Dirinya Unik Sebagai Perempuan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Satu cerita diungkap Oscar Lawalata, kakak pemain film Mario Lawalata yang dikenal sebagai perancang busana ini mengatakan keluarganya tidak begitu saja menerima kondisi barunya.

Ya, ketika menceritakan keinginannya menjadi transgender, ada banyak pertanyaan yang muncul dari Regi Lawalata dan Mario Lawalata, ibu dan adik laki-lakinya.

Ternyata Oscar Lawalata butuh waktu panjang untuk meyakinkan ibu dan adiknya itu bahwa dalam dirinya ada gen perempuan.

"Waktu saya cerita ke mama dan Mario, itu nggak langsung we are understand," kata Oscar Lawalata di kanal YouTube The Lawalatas dikutip Selasa (1/9/2020).

Regi Lawalata dan Mario Lawalata terus bertanya terkait alasannya memutuskan menjadi perempuan hingga menjalani operasi.

"Menjelaskan itu perlu waktu tahunan. Lama bagi mereka untuk mengerti bahwa saya itu wanita," kata Oscar Lawalata.

Sejak kecil Oscar Lawalata merasa memiliki keunikan. Beberapa tahun terakhir ini Oscar Lawalata baru mengumumkan bahwa ia adalah transgender.

"Dari remaja sampai umur 35 tahun, saya merasa unik. Tetapi tidak saya selami karena sibuk dengan diri saya," kata Oscar Lawalata.

Lima tahun terakhir ini Oscar Lawalata mulai berpikir tentang transgender.

Setelah memutuskan menjadi perempuan, Oscar Lawalata memiliki nama baru yakni Asha Smara Darra.