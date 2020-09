Pembuat Kue Banjarmasin Terpaksa Tolak Pesanan Puding di Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tak ingin merugi berjualan kue selama masa Pandemi Covid-19, Vera Wini Yulita memilih berjualan secara online dan sesuai pesanan saja.

"Ahamdulillah lancar dan kalau boleh bilang lumayan ramai, karena orang lebih memilih membeli online di kondisi pandemi ini," papar Vie, panggilan akrab Vera kepada banjarmasinpost.co.id, Selasa (1/9/2020) ini.

Kemarin, lanjut dia, bikin enam box mac and cheese, pie apel dan lusanya ada orderan sebanyak empat loyang puding.

Ditambahkan dia, selama ini dirinya menerima pesanan diusahanya berlabel Alodia's Kitchen seperti masakan dan kue-kue juga camilan kaya aneka puding, bread butter, mac and cheese brulee, putri keraton, pie apel dan lain-lain.

"Yang memesan hanya seputar Banjarmasin dan Banjarbaru saja. Karena tak bisa mengirim jauh-jauh, padahal teman-teman saya di medsos, terutama Jakarta banyak yang mau memesan," ungkap Vie.

Menurutnya, wadai bikinannya merupakan kue basah, jadi ketahanannya terbatas. Kalau dikirim ke Jakarta, pasti basi dan hancur.

"Yang aman, saya kirim sambal bawang, pernah tes kirim aman. Sambal bawang bikinan saya tahan 7 hari di luar kulkas," ungkapnya.

Vie pun menjelaskan, untuk harga wadai dijualnya, Pie apel harganya Rp 100 ribu per buah, nac and cheese Rp 55.000 satu aluminium foil, bread butter Rp 100 ribu puding dari Rp 150.000 - Rp 250.000 per loyang.

"Penghasilan sehari antara Rp 200.000 - Rp 300.000, tapi bisa juga kurang pemdapatannya. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)