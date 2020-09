VIDEO Oknum Kemenag HSS Jalani Sidang Dugaan Pungut Biaya PTSL

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Satu oknum Pegawai Kementerian Agama (Kemenag) RI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), M Rusli, duduk menjadi terdakwa di PN Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (1/9/2020).

Ia duduk jadi terdakwa karema menarik biaya pembuatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang notabene gratis alias tidak dipungut bayaran karena ditanggung pemerintah.

Pada sidang perdana dengan materi pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Raj Boby dan Hilman dari Kejari Kandangan, HSS.

Dimana perbuatan terdakwa M Rusli dilakukan sejak 2016. Pada masing-masing pada pemilik sertifikat, M Rusli meminta bayaran sebesar Rp 500.000 hingga Rp 600.000.

• Pengusaha Dukung Gerakan Sejuta Masker di HSS, Serikat Pekerja PT SAM Serahkan Donasi Rp 10 Juta

• Hotspot Karhutla di Padang Batung HSS Terlacak Satelit, Ternyata Aktivitas Peladang Berpindah

• Larangan Adat Belum Dicabut, Wisatawan Belum Bisa Kunjungi Air Terjun Haratai Loksado Kabupaten HSS

• Giliran Warga Daha Dapat Rehab Rumah, Bupati HSS Minta Warga Belum Masuk Program Bersabar

Perbuatan itu menurut jaksa dalam berkasnya bertentangan dengan pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 1 Tahun 2017. Disebutkan, bahwa biaya pengurusan PTSL berasal dari pemerintah dan tidak dipungut bayaran.

Pungutan yang dilakukan M Rusli masih dalam berkas jaksa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

Oleh karenanya, JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi.

Setelah pembacaan dakwaan, terdakwa yang ditanya majelis hakim apa ada yang disampaikan atas dakwaan jaksa, mengatakan dirinya tak ada memaksa para korban.

Sementara, penasihat terdakwa, Dewi SH yang ditunjuk pengadilan, mengatakan, tak melakukan eksepsi.

Pada sidang dipimpin Majelis Hakim, Daru Swastika SH, ini berlangsung secara virtual, terdakwa berada di Polres HSS. Sidang dilanjutkan minggu depan dengan menghadirikan keterangan saksi-saksi.

(Banjarmasinpost.co.id/Irfani)