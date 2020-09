Soal Bantuan Paket Data Internet Bagi ASN, Plt Kepala BKPSDM Kotabaru Akui Belum Ada Perkembangan

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Menteri Keuangan Sri Mulyani rencana memberikan biaya pulsa berupa paket data dan komunikasi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemberian paket data bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

Biaya paket data dan komunikasi, untuk pejabat setingkat eselon I dan II Rp 400 ribu per orang per bulan. Sedangkan pejabat setingkat eselon III atau yang setara Rp 200 ribu per orang per bulan.

Diketahui kebijakan pemberian paket pulsa tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotabaru Minggu Basuki mengatakan, belum mendapat informasi terkait pemberian biaya paket data dan komunikasi khususnya untuk pejabat eselon I, II dan III.

"Belum, belum dapat informasi," terang Minggu Basuki kepada banjarmasinpost.co.id melalui telepon genggamnya, Rabu (2/9/2020).

Minggu Basuki menambahkan, belum mendapat gambaran secara detail soal itu, terlebih juklak dan juknis. "Apakah kepribadi masing-masing atau seperti apa kebijakannya. Berupa duit atau paket data ke masing-masing handphone," jelas Minggu Basuki.

Menyinggung soal jumlah ASN eselon II di lingkungan Pemkab Kotabaru, Minggu Basuki merincikan formasi sebanyak 39, namun yang terisi 30.

Sedangkan pejabat eselon III atau setara berjumlah sekitar 256 orang. "Termasuk camat, kabag dan Kabid," pungkas Minggu Basuki kepada banjarmasinpost.co.id.

Sementara Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kotabaru Risa Ahyani mengatakan, juga belum mengetahui terkait hal itu.

"Kalau kita (Kotabaru) belum ada surat resminya lagi," tandas Risa.

(banjarmasinpost.co.id/helriansyah)