Yamaha CBU MT-07 dan CBU MT-09 2020 Resmi Meluncur, Yamaha Indonesia Lengkapi MT Series

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) resmi meluncurkan dua motor CBU yaitu MT-07 dan MT-09 versi 2020 secara virtual, Kamis 27 Agustus 2020.

Hadirnya dua motor ini melengkapi keluarga MT Series di Indonesia.

Berbagai keunggulan MT-07 dan MT-09 yang dihadirkan bagi konsumen adalah mesinnya yang dibangun dengan teknologi “Crossplane Crankshaft Concept” yang menghasilkan tenaga dan performa maksimal.

Yamaha MT-09 Ice Fluo (Yamaha Indonesia)

Untuk MT-09 sudah dilengkapi fitur dan teknologi D-Mode, Assist & Slipper Clutch, Quick Shift System (QSS), Traction Control System (TCS) dan YCCT (Yamaha Chip Controlled Throttle) yang menjadikan motor memiliki kemampuan dapat menyesuaikan dengan keinginan riding pengendara.

“Hari ini saya sangat bersemangat untuk meluncurkan produk CBU baru kami yaitu MT-07 dan MT-09 di Indonesia. Kunci dari CBU Yamaha adalah selalu Made in Japan ! Dan kami sangat bangga bahwa produk line up MT kami mulai dari 155cc sampai 900cc sekarang sudah lengkap. Situasi saat ini sulit karena COVID, tetapi kita tahu bahwa kita adalah pengguna sepeda motor dan kita penuh semangat dan kita sangat kuat. Mari jaga semangat kita tetap tinggi dan naik sepeda motor lagi!” ungkap Minoru Morimoto, President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Yamaha MT-07 Tech Black (Yamaha Indonesia)

MT-07 dan MT-09 akan didistribusikan ke seluruh Indonesia melalui dealer resmi CBU Yamaha.

Anda akan mendapatkan layanan after sales emergency 24 jam dengan Yamaha Executive Service (YES24) yang sudah diterapkan untuk konsumen CBU Yamaha sejak tahun 2014.

Layanan darurat yang disediakan adalah derek (towing), pengantaran bahan bakar (fuel delivery), pengecasan aki (battery charger), penanganan ban kempes (handling flat tire), 24 hours call center (call center 24 jam) di nomor (021) 1500 552 / (021) 576 4244 dan chat melalui Whatsapp di nomor 0811 1446 552. Pemilik CBU Yamaha pun tidak perlu khawatir jika ada kendala di perjalanan.

Yamaha MT-09 Icon Blue (Yamaha Indonesia)

MT-07 dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp 243.000.000 on the road Jakarta, sedangkan MT-09 versi 2020 dipasarkan dengan harga Rp 290.000.000 on the road Jakarta.

Konsumen dapat memilih MT-07 dan MT-09 dengan tiga pilihan warna yaitu Ice Fluo, Icon Blue, dan Tech Black.

Untuk informasi lebih lanjut terkait Yamaha MT Series silahkan kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di :

https://yamaha-motor.co.id/product/mt-07/ dan https://yamaha-motor.co.id/product/mt-09/. (*)