Dulu Bintang PSG Ini Menangis di Kota Asal Ronaldo, Kabar Terbaru Neymar Positif Covid-19

Editor: Royan Naimi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Belum begitu jauh dari kegagalan Neymar meraih Piala Liga Champions bersama klubnya Paris Saint-Germain (PSG) hingga dia menangis di Kota asal megabintang Juventus Ronaldo, Lisabon, Portugal. Kabar terbaru Neymar positif Covid-19.

Bintang sepak bola asal Brasil Neyamr Junior dikabarkan positif mengidap corona atau virus covid-19. Kabar sedih ini seakan melengkapi kesedihan Neymar yang sempat menagis di rumah Ronaldo karena gagal meraih trofi Liga Champions.

Di partai final beberapa waktu lalu PSG klub yang dibela Neymar kalah dari wakil Jerman Bayern Munchen.

Neymar bukan orang pertama yang terkan virus covid-19 di PSG. Dikutip dari L'Equipe, Neymar terbukti positif COVID-19 dan merupakan orang ketiga di klubnya.

• Kabar Terkini Manchester United, Donny Van de Beek Pesaing Paul Pogba Nyaris ke Real Madrid

• LIVE Mola TV! Live Streaming Jerman vs Spanyol di UEFA Nations League 2020, TV Online www.mola.tv

• LIVE Net TV! Jadwal Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Bulgaria Jelang Piala Asia U-19 2020

PSG telah mengumumkan di laman resmi klub, ada tiga pemainnya yang positif COVID-19 setelah menjalani tes pada Rabu (2/9/2020).

"Tiga pemain Paris Saint-Germain telah terkonfirmasi positif Sars CoV2 dan tunduk pada protokol kesehatan yang sesuai," tulis PSG.

Three @PSG_English players are confirmed positive after a Sars CoV2 test and have undergone the appropriate health protocols.

All players and staff will continue to be tested over the next few days.

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 2, 2020

Adapun dua pemain selain Neymar yang positif COVID-19 adalah Angel Di Maria dan Leandro Paredes.