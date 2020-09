Ini Sebab Baim Wong Tergeser dari Peringkat 1 Youtuber Berpenghasilan Tertinggi, Senasib Ria Ricis?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dalam daftar Youtuber Indonesia berpenghasilan tertinggi pada bulan Agustus 2020, Nama Baim Wong dan Paula Verhoeven (Baim Paula) harus tergeser oleh Deddy Corbuzier.

Meski begitu, dari daftar itu, selain Deddy Corbuzier, nama-nama lama yang biasa menghiasi 5 besar masih diisi Ria Ricis, Atta Halilintar, Baim Wong dan Raffi Ahmad - Nagita Slavina.

Adanya data Daftar Youtuber Berpenghasilan Tertinggi ini mengacu dari Social Blade, Jumat (28/8/2020).

Dalam data itu, Deddy Corbuzier menjadi Youtuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi, yakni di kisaran US$ 29.100 hingga US$ 465.900 per bulan.

Jumlah itu setara Rp 428,18 juta hingga Rp 6,86 miliar (kurs Rp 14.714 per dollar AS).

Penghasilan Baim Wong lewat akun Baim Paula memang cenderung melorot.

Kini, suami Paula Verhoeven itu mencatatkan penghasilan bulanan di rentang US$ 28.400 hingga US$ 453,900.

Selain mematahkan dominasi Baim Wong, pamor dan penghasilan bulanan Deddy melejit mengalahkan sejumlah "artis" Youtube lainnya seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan Ria Ricis.

Menariknya, sebelum data ini keluar, hal ini sempat diprediksi Atta Halilintar.

Bahkan, kekasih Aurel Hermansyah itu telah menyebut Deddy Corbuzier yang berdasar hitungannya berpenghasilan tertinggi.