Promo Hari Pelanggan Nasional 2020, Dari KFC hingga MCD, Cek Juga Restoran Lainnya di Indonesia

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah restoran cepat saji di Indonesia menawarkan beragam promo menarik, dalam rangka merayakan Hari Pelanggan Nasional yang bertepatan pada hari ini, Jumat (04/09/2020),

Seperti restoran cepat saji KFC, Carl’s Jr, Burger King, dan yang lainnya menawarkan aneka promo di sepanjang bulan September ini.

Berikut ini daftar promonya lengkap dengan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti dihimpun dari media sosial tiap restoran:

1. Promo Hari Pelanggan Nasional KFC

Untuk makan ramai-ramai, kamu bisa coba promo KFC Crazy Deal 9 potong ayam mulai dari Rp 95.455.

Promo berlaku tanggal 31 Agustus – 6 September 2020 di seluruh outlet KFC Indonesia. berlaku untuk Dine In, take away, Drive-thru, Home Delivery, Ojek Online, dan KFC Box.

Tidak berlaku di semua store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC Catering. Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di setiap wilayah.

2. Promo Hari Pelanggan Nasional Carl’s Jr

Carl’s Jr menawarkan promo Two for Tuesday, Buy 1 Get 1. Dengan membeli Western Beefbac Cheeseburger, kamu bisa memilih satu burger gratis dengan pilihan Big Burger atau Classic Burger khusus pembelian setiap hari Selasa.

Promo tersedia untuk dine in, take away, atau Pick Me Up dengan menghubungi nomor telepon Carl's Jr selama September 2020.