Maria Vania Suka Pria Humoris, Sebut Dirinya Tipe wanita yang Cepat Bosan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presenter Maria Vania ungkap kriteria pria idamannya. Dirinya mengaku belum memiliki pasangan.

Maria berharap tak harus kaya raya, Ia menyukai pria yang humoris dan juga tak memiliki masalah dengan bau badan.

"Aku orangnya picky banget. Aku enggak suka cowok yang bau. Maksudnya, aku bener-bener suka cowok super clean, kayak dari mobil, tempat tinggal," kata Maria Vania dikutip dari podcast Deddy Corbuzier, Jumat (4/9/2020).

Selain itu, Maria Vania juga menyukai pria pekerja keras karena dirinya juga orang yang suka bekerja keras.

Walau demikian, Maria Vania enggan jika memiliki pria yang terlalu kaya.

Pasalnya, Maria Vania khawatir pria terlalu kaya akhirnya akan bingung menggunakan uangnya untuk apa dan berakhir dengan diberikan pada wanita lain.

Sosok pria yang lucu juga masuk dalam kriteria yang diidamkan Maria Vania dari seorang pria, karena ia tipe wanita yang cepat bosan.

"Harus lucu. Aku orangnya bosenan. Aku enggak suka orang yang diem, at least ketemu dia tuh buat seneng, buat happy, ada something new yang buat ketawa bareng," ujar presenter 29 tahun itu.

Demi kriteria-kriteria tersebut, Maria Vania tak keberatan jika mendapat pria yang berumur jauh di atasnya, asalkan bukan suami orang lain.

"Even misalkan kamu almost 50, I don't care. Bagi aku, selama kamu bukan suami orang ya. Bagi aku (usia) enggak masalah," tutur Maria Vania. "Yang penting masih single, why not," kata Maria Vania melanjutkan.