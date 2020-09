Stok Melimpah Permintaan Sedikit, Harga Telur Ayam di Banjarmasin Kian Anjlok

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Telur menjadi satu komoditas yang stoknya terbilang aman di Banjarmasin, ketersediaan pasokan telur cukup banyak di pasar tradisional.

Di antaranya di Pasar Sentra Antasari, pedagang mengeluhkan minimnya daya beli masyarakat selama pandemi.

"Permintaan telur belum normal walaupun sudah memasuki new normal. Pelanggan tetap kami dari kalangan rumah makan dan restoran masih belum normal penjualannya saat ini," jelas pedagang sembako Ady kepada Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (5/9/2020).

Saat ini jenis telur ayam ras ada penurunan harga Rp 3.000 dari Rp 25.000 per kilogram menjadi Rp 22.000 per kilogram sejak beberapa hari lalu.

Harga telur itik bervariasi, telur itik Jawa ukuran kecil Rp 2.200 per butir, yang besar seharga Rp 2.500. Untuk telur itik Banjar mulai Rp 2.400-2.600 sesuai ukuran.

Sedangkan telur ayam kampung di kisaran harga Rp 2.200-2.300 per biji, serta telur puyuh dari Rp 350 perbiji atau Rp 3.500 per 10 biji. Kemudian telur asin Rp 3.000 per biji serta telur Rp 2.000 per biji.

Dalam sehari, di Toko Adi N Talu laku terjual kurang lebih 330 kilogram per hari. Pembeli tidak hanya dari pelanggan, namun juga konsumen umum yang kerap berbelanja di Pasar Sentra Antasari.

Senada di pasar tradisonal lainnya, Pasar Kalindo, harga telur ayam ras juga turun dalam sepekan terakhir. Salah seorang pedagang telur di Pasar ini, Suriyadi mengatakan, dia menjual per kilogramnya seharga Rp 22.500.

Dari sisi permintaan konsumen sangat rendah, namun stoknya saat ini tidak terbatas atau melimpah dari pihak peternak dan agen.

"Untuk harga telur itik seharga Rp 2.500. Penjualan menurun selama pandemi ini, beberapa pelanggan sudah sangat berkurang," ujarnya.

Sementara itu, menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga telur ayam ras segar di Kalsel secara umum, Sabtu (5/9/2020) Rp 24.900 per kilogram. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)