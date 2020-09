Tahura Sultan Adam Kabupaten Banjar Kalsel, Rasakan Sensasi Berada di Dua Puncak Tertinggi ini

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Sejak pukul 08.30 Wita, pengurus DPD Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Kalsel yang dikomandoi Sekretarisnya, Hj Siti Aisyah, Guntur, Agus Mulyadi, Fahrul Anang, Fauzi, Mardiyana dan lain-lain berangkat menggunakan mobil 'Odong-odong' yang unik dan menarik milik Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel menuju Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Adam Mandi Angin terletak di Desa Mandiangin, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalsel, Rabu (2/9/2020).

Perjalanan dari Kota Banjarmasin menuju Tahura Sultan Adam Mandiangin berjarak sekitar 80 kilometer atau bisa ditempuh sekitar 1,5 jam. Sekitar pukul 09.30 Wita, sampai di ruang penjagaan dan berhenti sebentar berkumpul dengan anggota Asita lainnya yang naik mobil pribadi.

Perjalanan dilanjutkan menuju ke tempat parkiran mobil sebelum menuju puncak Tahura yang ditempuh sekitar 15 menit.

Menuju ke puncak, mobil ukuran besar tidak boleh naik mengingat jalan cukup sempit dan tak mungkin mobil berselisihan.

Apalagi, di sisi kiri terlihat jurang yang cukup dalam dan banyaknya tikungan tajam, tapi indah pemandangannya.

"Bagusnya pengelola Tahura menyediakan mobil angkutan buat turis dari tempat parkir mobil menuju ke puncak. Tak salahnya melakukan kerjasama dengan mobil angkutan taksi di Banjarmasin yang mati suri," saran Siti Aisyah.

Sekitar pukul 10.00 Wita, rombongan DPD Asita Kalsel yang ingin menyerahkan Paket Ekowisata Destinasi Wilayah Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel yang diterima Sekretarisnya, Bijuri dan Kepala UPT Tahura, Ainun Jariah tiba di Pesanggrahan Belanda.

Kepenatan di jalan langsung terbayar, melihat pemandangan yang begitu indah dari puncak gunung.

Terlihat awan putih berarak di bawah, sehingga sangat bagus untuk berfoto.