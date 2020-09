LINK Live Streaming Jamel Herring vs Jonathan Oqoendo di TVOne dapat Diakses Mulai Pukul 09.00 Wib.

Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Jamel Herring vs Jonathan Oquendo Live ESPN, Siaran Langsung TVOne?

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung, Live Streaming TVOne Tinju Dunia antara Jamel Herring vs Jonathan Oqoendo pada Minggu (6/9/2020) pukul 09.00 Wib.

Live Streaming Tinju Dunia Jamel Herring vs Jonathan Oquendo untuk memperebutkan gelar WBO Super-Featherweight disiarkan langsung di ESPN dan TV One.

Link Live Streaming TV One Herring vs Jonathan Oquendo dapat diakses di website TV One yang tersedia di bagian berita.

JamelHerring dalam misi untuk mempertahankan WBO Junior Lightweight title miliknya.

Ia pun mengakui sangat fokus dan menantikan pertandingan menghadapi Jonathan Oquendo.

"Ini lucu karena saya benar-benar fokus pada laga ini yang telah berkali-kali ditunda," kata Herring yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari ESPN.

Oquendo sendiri patut diwaspadai karena memiliki catatan bertandinga yang cukup apik. Ia berhasil meraih 31 kali kemenangan dan 6 kali kalah, 19 di antaranya menang KO.

Duel Jamel Herring vs Jonathan Oquendo rencananya digelar pada 2 Juli lalu, namun pertandingan tersebut ditunda karena Herring positif Covid-19.

Pertandingan itu kemudian dijadwalkan ulang pada 14 Juli, namun harus kembali ditunda karena Herring ternyata masih positif Covid-19.

"Aku telah belajar bersabar (untuk duel ini)," kata Oquendo kepada Boxing Junkie.

Berikut Jadwal Tinju Dunia perebutan WBO Junior Lightweight Jamel Herring vs Jonathan Oquendo Sabtu, 5 September 2020 MGM Grand Ballroom, Las Vegas, Amerika Serika

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)