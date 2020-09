Kebiasaan Rossa di Tempat Privasi Afgan Kepergok Boy William, Pelantun Sadis Bereaksi : Ya Bujangan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Boy William dibuat kaget. Ternyata ada kebiasaan Rossa yang sering dilakukan kala berkunjung ke apartemen Afgan.

Ya, hubungan Rossa dengan Afgan memang selalu disorot. Kedekatan keduanya malah dikabarkan tengah menjalin hubungan spesial.

Namun, baik Rossa atau Afgan masih enggan mengumumkan adanya hubungan asmara di antaranya.

Kedekatan keduanya sukses membuat Boy William kaget.

• Jumlah Uang Raffi Ahmad yang Didapat Dari YouTube Terungkap, Suami Nagita Slavina : 15 Video

• Peristiwa Baim Wong Lakukan Tes Pada Kiano, Imbas Perilaku Tak Biasa Anak Paula Verhoeven

Awalnya, Boy William terlihat tengah berkunjung di apartemen pelantun Sadis tersebut.

Kemudian Boy melontarkan ungkapan jika kediaman Afgan sangatlah privat.

"Thank you for opening house for me (Terima kasih sudah membuka rumah untukku).

Gue yakin orang-orang nggak tahu lo tinggal dimana," tutur Boy William.

Hal itu diketahui dari kanal YouTube Boy William yang berjudul 'AFGAN TERNYATA RUMAHNYA BEGINI! #DibalikPintu'.

Lantas, Afgan pun tak menampik perkataan rekan artisnya tersebut.

"Ya ini pertama kalinya ada kamera yang masuk.