Ini Lirik dan Chord Lagu Terbaru Band Kotak, Judulnya Hoax

BANJARMASINPOST.CO.ID – “ Hoax” merupakan lagu terbaru dari grup band Kotak. Lagu ini menjadi awal kembalinya Tantri Syalindi setelah hiatus sejak 2016 karena hamil. Lewat lagu ini, Kotak mengajak masyarakat Indonesia untuk berperang melawan hoax dan selalu hati-hati menerima informasi yang tak jelas sumbernya.

"Hoax" merupakan singel pengantar untuk album terbaru Kotak yang berjudul Identitas.

Berikut lirik dan chord lagu “Hoax” dari Kotak.

Intro : F#m A E Bm F#m A E Bm F#m A E Bm F#m A E D

F#m ngoceh ngoceh sana D ngoceh ngoceh sini F#m sebar-sebar benci D emosi ambisi.. F#m nggak mutu nggak mutu semua nggak mutu D nggak mutu ngggak mutu F#m buat apa mencaci harus toleransi D buat apa memaki E Bm kita semua saudara.. Reff : F#m A E Bm lawan, kita lawan virus hoax F#m A E D lawan, kita lawan come on F#m A E Bm lawan, kita lawan virus hoax F#m A E D lawan, kita lawan come on.. F#m ngoceh ngoceh sana D ngoceh ngoceh sini F#m sebar-sebar benci D emosi ambisi.

F#m nggak bener nggak bener semua nggak bener D nggak bener nggak bener F#m buat apa mencaci harus toleransi D buat apa memaki E Bm kita semua saudara.. Reff : F#m A E Bm lawan, kita lawan virus hoax F#m A E D lawan, kita lawan come on F#m A E Bm lawan, kita lawan virus hoax F#m A E D lawan, kita lawan come on.. Musik : F#m A E Bm huuu.. F#m A E Bm F#m A E Bm

Reff : F#m A E Bm lawan, kita lawan virus hoax F#m A E D lawan, kita lawan come on F#m A E Bm lawan, kita lawan virus hoax F#m A E D lawan, kita lawan come on.. F#m A E Bm lawan, kita lawan virus hoax F#m A E D lawan, kita lawan come on..

Outro : F#m A E

