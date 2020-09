Makna Gambar Mawar di Leher Justin Bieber, Ada 60 Tato di Tubuh Suami Hailey Baldwin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Justin Bieber mengaku telah menambah satu lagi koleksi tato di tubuhnya.

Suami dari Hailey Baldwin itu memamerkan tato berbentuk mawar bertangkai berukuran cukup besar di bagian lehernya, Senin malam (7/9/2020).

Tato mawar itu terletak bersebelahan dengan tato bertulis "Forever" yang dibuatnya akhir Desember lalu dan tampaknya dibuat untuk menghormati istrinya.

Hailey juga terlihat memiliki tato yang sama di lehernya, tapi bertulis "lover" yang ditulis dalam kursif.

• Shah Rukh Khan Tak Sendirian, Selain Amitabh Bachchan Ini Deretan Artis Bollywood Top di India

• Penampakan Nia Ramadhani Pakai Outfit Rp 3 Miliar, Nama Ivan Gunawan Disorot

• Kebingungan Luna Maya Gegara Namanya Masuk Daftar Bersama Liliana Tanoesoedibjo, Syahrini?

Kedua tato "lover" dan "Forever" itu dikerjakan oleh Dr Woo yang kini membuat tato mawar di leher Justin.

Pada unggahannya, Justin berterima kasih pada seniman tatonya Dr Woo atas pekerjaannya dan bahkan mengunggah video ketika Justin duduk di kursi tempat membuat tato.

"@_dr_woo_ thank you for the (rose emoji)," tulis Justin di akun Instagram @justinbieber.

Bieber diketahui sudah memiliki lebih dari 60 tato di seluruh bagian tubuhnya.

Bulan lalu, Justin bersama istrinya juga baru saja bersama-sama dibaptis. Momen itu disebutnya sebagai salah satu momen terindah dalam hidupnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Justin Bieber Tambah Lagi Koleksi Tato di Tubuhnya"