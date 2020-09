Megahnya Kamar Inap Dian Pelangi Saat Lahirkan Rumi, Ada Boks Bayi Mewah dan Ruangan Luas

BANJARMASINPOST.CO.ID - Desainer kondang tanah air, Dian Pelangi sedang diliputi bahagia. Belum lama ini, desainer yang mengkhususkan diri pada busana muslim itu dikaruniai anak pertama dengan Sandy Nasution, yang diberi nama Rumi.

Anak pertama berjenis kelamin perempuan itu dilahirkan di Brawijaya Hospital & Clinic yang dekat dengan rumahnya. Dian Pelangi pun tampak bahagia saat memamerkan foto-foto usai persalinan buah hatinya yang lucu itu.

Pada unggahan terbarunya, Senin (7/9/2020), sahabat mendiang Barli Asmara itu pun memperlihatkan luas dan mewahnya ruangan tempat dimana ia dirawat pasca-melahirkan.

• Sentilan Inul Daratista pada Nella Kharisma Jadi Sorotan, Buntut Popularitas Kekasih Dory Harsa?

• Sebab Utama Putri Iis Dahlia Putusin Lutfi Agizal Diungkap ke Ruben Onsu, Salsha: IG Jadi Berisik

Tampak ruangan yang digunakan Dian Pelangi cukup besar karena tersedia fasilitas ruang tamu di dalamnya.

Boks bayi mewah berwarna silver pun tampak cantik berada di ruangan tersebut.

Lewat unggahan terbarunya itu, Dian juga merasa cocok dengan pelayanan rumah sakit pilihannya tersebut.

Begini cerita Dian Pelangi soal momen kelahirannya:

“The moment a child is born, the mother is also born.

The woman existed but the mother never existed before.”

2 weeks ago, before checking out from the hospital