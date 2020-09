Salshadilla Akui Laporkan IG Lutfi Agizal, Iis Dahlia Tertawakan Kisah Cinta Anaknya yang Kandas

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok Lutfi Agizal belakangan terus disorot, buntut polemik kata Anjay yang dilaporkannya. Meski ada yang mendukung, tapi tidak sedikit yang menghujat, bahkan dari kalangan artis.

Belakangan, Lutfi Agizal juga mengeluhkan serangan terhadap dirinya melalui sosial media, hingga mengungkap fakta jika akun instagramnya hilang karena direport atau dilaporkan warnaget.

Lutfi Agizal pun sampai melakukan konferensi pers, memohon agar instagramnya bisa kembali.

Namun, belakangan pernyataan mengejutkan diungkapkan Salsadhilla Juwita, putri pedangdut Iis Dahlia yang mengaku kini telah putus dari Lutfi Agizal.

Ternyata Salsha mengaku ikut melaporkan instagram Lutfi Agizal.

Hal itu terungkap dalam tayangan Diary The Onsu berjudul MAMA IIS NGOMEL NGOMEL KARNA LAPER | DIARY THE ONSU (7/9/20) P1 yang tayang di channel Trans TV Official, 7 September 2020.

Dalam tayangan itu, Iis Dahlia tertawa lepas mendengar anaknya putus cinta.

Putri Iis Dahlia, Salshadilla Juwita Indradjaja akhirnya tegas mengakui sudah putus dari Lutfi Agizal.

Tak cuma mengakui, Salsha bahkan mengurai alasan mengapa ia putus dari Lutfi Agizal, pria yang belakangan menjadi viral.

Ya, sosok Lutfi Agizal belakangan menjadi sorotan publik.

Hal itu lantaran Lutfi Agizal panen hujatan usai ngotot mengurai makna kata "anjay".