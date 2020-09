Tarif Undang Ariel NOAH Disinggung Gading Marten, Kolab Ayah Alleia dengan Eks Gisel Segera Terjadi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keinginan penggemar terkait adanya kolaborasi Gading Marten dan Ariel NOAH sepertinya akan segera terwujud.

Beberapa waktu lalu, Gading Marten memang sempat mencuri perhatian kala mengomentari unggahan ayah Alleia Anata Irham itu di instagram.

Mantan suami Gisella Anastasia atau Gisel itu lantas diminta warganet untuk berkolaborasi dengan Ariel NOAH.

Sepertinya hal tersebut segera terwujud berdasarkan unggahan Instagram Gading Marten di Instagramnya, Selasa (8/9/2020).

• Simak Cara Nonton Konser Virtual BTS, GFRIEND, dan TXT di Lotte Duty Free Family Concert

• Penampakan Nia Ramadhani Pakai Outfit Rp 3 Miliar, Nama Ivan Gunawan Disorot

Di foto Instagram Gading, terlihat Ariel, Lukman, dan David NOAH yang kompak mengenakan baju hitam, berdiri sambil tertawa.

Sementara Gading Marten beserta gengnya di Semprod yang terdiri dari komika Uus dan Boris Bokir, juga Andhika Pratama mengenakan pakaian SMA seolah-olah 'memuja' band tersebut.

Melihat dari unggahan Gading ini, sepertinya kanal Youtube Kuy Entertainment akan segera membuat video bincang-bincang dengan Ariel NOAH cs.

Gading Marten pun menuliskan kata-kata berupa :

"Look who came!!!!!!????? . (lihat siapa yang datang)

Kalo pensi manggil @noah_site brapa yak???

.

BESOK!!!! Semprod NOAH

.

#semprod #noah," tulis Gading Marten di akun Instagramnya.

• Kebingungan Luna Maya Gegara Namanya Masuk Daftar Bersama Liliana Tanoesoedibjo, Syahrini?

• Simak Cara Nonton Konser Virtual BTS, GFRIEND, dan TXT di Lotte Duty Free Family Concert