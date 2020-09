Pamer Isi Mobil Mewahnya, Verrell Bramasta Justru Beri Kode Pacar Baru, Bukan Febby atau Ranty?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Verrell Bramasta baru-baru ini menyulap mobil pribadinya menjadi tempat nyaman mengusir kebosanan menunggu syuting.

Diketahui, pria yang sempat digosipkan dengan Febby Rastanty itu tengah sibuk menjalani syuting sinetron Putri Untuk Pangeran yang dibintanginya bersama Ranty Maria.

Dilansir dari story instagramnya, Verrell Bramasta pun memamerkan isi dalam mobil pribadinya itu, kemarin.

Di vidoe tersebut Verrell memperlihatkan fasilitas mewah seperti televisi yang bisa dijadikan tempat karaoke sekaligus bermain PS.

• Sakit Hati Lesti Kejora Diungkap pada Ayu Ting Ting Gegara Komentar Negatif, Terkait Rizky Billar?

• Nasib Cut Syifa di Samudra Cinta Dipertanyakan Pasca Video Rangga Azof & Haico VDV Cs Diposting

"Check out the new interior on my car, lihat ada tempat karaoke-nya, bisa pake PS disini guys, ada intercom," ujar Verrell Bramasta sibuk di dalam mobilnya.

Namun yang tak kalah menjadi sorotan yakni kalimat yang ditulis Verrell Bramasta dalam keterangan video boomerang di dalam mobilnya.

Verrell Bramasta menyapa dengan kalimat yang biasanya dijadikan Natasha Wilona, mantan kekasihnya sebagai sapaan di tiap konten YouTube-nya.

"Hello baby," tulis Verrell Bramasta dengan emoji hati berwarna merah.

Verrell Bramasta pamer interior mewah di mobil pribadinya (Instagram bramastavrl)

Sebagaimana diketahui, meski sudah lama putus Natasha Wilona dan Verrell Bramasta masih berhubungan baik.

Penggemar pun tak kalah antusias berharap agar Verrell Bramasta dan Natasha Wilona bisa bersama kembali.