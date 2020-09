BRI Banjarmasin Samudera Salurkan Beasiswa ke 252 Pelajar

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperingati Kemerdekaan Republik ke-75, BRI memberikan bantuan dana pendidikan berupa beasiswa kepada pelajar.

Pelajar penerima beasiswa ini merupakan siswa-siswi untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) sederajat.

"Kegiatan ini mengusung tema Dana Pendidikan/Beasiswa BRI untuk Pelajar Indonesia. Dana pendidikan atau beasiswa tersebut diberikan kepada pelajar yang berprestasi dan/atau kurang mampu," jelas Pemimpin Cabang BRI Banjarmasin, Ali Masuron, kepada Banjarmasinpost.co.id.

Kantor Cabang BRI Samudera menyalurkan beasiswa tersebut kepada 252 pelajar di kota Banjarmasin, dengan rincian Pelajar SD/MI/Sederajat sebanyak 140 siswa, SMP/MTs/Sederajat sebanyak 69 siswa, dan SMA/MA/Sederajat sebanyak 43 siswa.

Perwakilan penerima beasiswa foto bersama pimpinan BRI dan Wali Kota Banjarmasin, Kamis (10/9/2020). (BANJARMASINPOST.CO.ID/MARIANA)

Penyerahan dilaksanakan bertempat di Kantor Cabang BRI Banjarmasin Samudera, Kamis (10/9/2020).

Bantuan beasiswa tersebut di serahkan secara simbolis oleh Pemimpin Cabang BRI Banjarmasin, Ali Masuron kepada tiga perwakilan pelajar masing-masing sekolah yang didampingi oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina.

Dalam acara penyerahan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan Protokol Kesehatan.

"Jumlah total penyaluran anggaran Bina Lingkungan sebesar Rp 461.500.000. Adapun bantuan yang disalurkan untuk masing-masing sekolah yakni siswa-siswi SD/MI/sederajat sebesar masing-masing Rp 1.500.000 per orang, SMP/Mts/sederajat Rp 2.000.000 per orang, dan SMA/MA/sederajat Rp 2.500.000 per orang," pungkasnya. (AOL/*)